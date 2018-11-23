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Pisa Kulesi'nin eğimi azalıyor

İtalya'da turistlerin başlıca uğrak noktalarından, eğikliğiyle meşhur Pisa Kulesi'nin eğiminin azaldığı açıklandı.

Detay Haber | 23.11.2018 - 02:31..
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Kuledeki restorasyon işlerini izleyen gözlem grubuna göre, Orta Çağ'dan kalma, 57 metre uzunluğundaki kule son 20 yılda 4 santimetre düzleşmiş.

YIKILABİLİR ENDİŞEYİSLE ZİYARETE KAPATILMIŞTI

BBC'de yer alan habere göre; Pisa Kulesi 1990 yılında, yıkılabileceği endişesi üzerine 800 yıldır ilk kez ziyaretçilere kapatılmıştı. O dönem kule 4,5 metre eğikti.

KULEYİ 45 SANTİMETRE DOĞRULTTULAR

Polonyalı uzman Michele Jamiolkowski önderliğindeki bir grup uzman 1993'ten 2001'e dek kuleyi sağlamlaştırmaya çalıştı.

Kule, yaklaşık 260 milyon dolarlık masrafla 45 santimetre doğrultuldu.

Son gelişmeleri yorumlayan Profesör Salvatore Settis, "Sanki kulenin ömrüne 200 yıl daha eklenmiş gibi oldu" dedi.

Pisa Üniversitesi Jeoteknik Profesörü Nunziante Squeglia'nın yorumu ise "Önemli olan çan kulesinin sağlamlığı, ki o da beklenenden iyi" oldu.

MÜHENDİSLER MEMNUN

1773'te yapımına başlanan kule, 5 yıl sonra yana yatmaya başlamıştı.

Pisa Kulesi'nin inşa edildiği kum ve kil taban, güney tarafında kuzey tarafından daha yumuşaktı.

Kulenin üçüncü kulesi yapıldığında kayan toprak temeli yerinden oynatmıştı.

Mühendisler, kuleyi kurtardıkları için sevinçli.

Pisa Kulesi'ni ziyaret eden neredeyse tüm turistlerin çektiği fotoğrafı çektirebilmek ise hala mümkün.

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