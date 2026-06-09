Piyango kazandı, sevinci kursağında kaldı: Ödül 'teknik aksaklık' engeline takıldı

Satın aldığı 5 dolarlık kazı kazan biletiyle tam 100.000 dolar kazandığını gören Mike Fields, büyük bir sevinçle ödülünü tahsil etmek için Indianapolis’teki piyango merkezine gitti.

Ancak merkezdeki yetkililer, sistemde teknik bir problem olduğunu belirterek Fields'a yalnızca 20 dolarlık bir ödeme yaptı ve kalan tutarın incelenmesi gerektiğini söyledi.

Hatalı oyunun satışları tamamen durduruldu

Piyango şirketi, söz konusu şans oyununun lansman (piyasaya sürülme) aşamasında sistemsel bir hata meydana geldiğini kabul etti.

Bu arıza nedeniyle bazı biletlerin üzerinde yanıltıcı kazanma ibarelerinin yer aldığı belirtildi. Durumun büyümesi üzerine ilgili kazı kazan oyununun satışı piyasadan tamamen kaldırıldı.

Kurum tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, ortaya çıkan teknik sorunun detaylıca araştırılacağı ve mağdur olduğunu düşünen tüm oyuncuların iddialarının tek tek inceleneceği aktarıldı.

Bilet sahiplerinin hak iddia edebilmeleri için bir "itiraz formu" doldurmaları gerekiyor. Katılımcıların, ellerindeki biletleri ve doldurdukları formları 30 Kasım 2026 tarihine kadar kuruma ulaştırmaları şart koşuldu.

Mağdur olan tek kişi Fields değil

Aynı şans oyununda benzer sorunlar yaşayan başka vatandaşlar da seslerini yükseltmeye başladı. Glendon Jones isimli bir başka oyuncu, kazandığını düşündüğü 2.500 dolarlık ikramiyeyi almak istediğinde benzer bir engelle karşılaştı.

Yetkililer, Jones’a biletin üzerindeki ibarenin bir "baskı hatası" (misprint) olduğunu ve bu nedenle kazancının geçersiz sayıldığını iletti.