Piyasa katılımcılarında enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa aktörlerinin ekonomi görünümüne ilişkin beklentilerini içeren Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Veriler, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü sınırlı değişimlere işaret ederken, büyüme tarafında ise yatay ve hafif gerileyen bir görünüm ortaya koydu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankete göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki dönemdeki yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14’e çıktı. Böylece piyasanın kısa vadeli enflasyon öngörüsünde sınırlı da olsa artış kaydedildi.

Orta vadeli beklentilerde ise daha ılımlı bir tablo oluştu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e gerilerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a düştü.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE YATAY SEYİR

Anket sonuçlarına göre piyasa katılımcılarının Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40 seviyesinde sabit kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 37 olarak kaydedildi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNLÜ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki ankette 51,57 TL iken, bu dönemde 51,47 TL seviyesine sınırlı bir gerileme gösterdi.

Buna karşılık 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi, yukarı yönlü hareket etti. Bir önceki ankette 54,69 TL olan beklenti, bu dönemde 55,72 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE SINIRLI GERİLEME

Ekonomik büyüme beklentilerinde ise küçük çaplı bir aşağı yönlü revizyon yapıldı. Katılımcıların 2026 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye geriledi.

2027 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

GENEL GÖRÜNÜM: BEKLENTİLERDE TEMKİNLİ SEYİR

Anket sonuçları, piyasa katılımcılarının enflasyon, faiz ve döviz kuru beklentilerinde temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koydu. TCMB verileri, ekonomik göstergelere ilişkin öngörülerin sınırlı değişimlerle şekillendiğini ve piyasanın genel olarak dengeli ancak ihtiyatlı bir beklenti seti oluşturduğunu gösterdi.