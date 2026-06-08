Piyasalar haftaya Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde başladı

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Piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle haftaya satış baskısı altında başladı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda tarafların karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi.

Bölgede 8 Nisan'da sağlanan ateşkes sonrasında görece sakin seyreden gerilim, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla yeniden tırmandı.

İsrail, Tahran yönetiminin balistik füze saldırılarının ardından İran'daki bazı hedeflere yönelik misilleme amaçlı hava operasyonları düzenlediğini duyurdu.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar negatif seyrediyor. Japonya ve Güney Kore borsaları satış baskısı altında.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası'na (Fed), ilişkin tahminlerin "şahin" tarafa kayması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle yükselen dolar endeksi cuma günü 7 Nisan'dan bu tarafa ilk kez 100 seviyesini aştı.

ALTININ ONSU 2,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

ABD'de cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerle azalan altın fiyatları, Orta Doğu'daki yeniden tırmanan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini tetiklemesiyle düşüş eğilimini yeni haftada da sürdürdü.

Yükselen petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleriyle ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,58'e çıktı ve yaklaşık son 20 günün en yüksek seviyesine ulaştı.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi yeni haftaya da taşındı.

Altının onsu yeni işlem gününde 4 bin 297 dolara gerileyerek 23 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 372 lira

Çeyrek altın: 10 bin 807 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 30 lira

Tam altın: 43 bin 230 lira

Yarım altın: 21 bin 614 lira

İsrail’in ABD desteğiyle İran’a saldırdığı 28 Şubat tarihinde, gram altın İstanbul Kapalıçarşı’da 8 bin liranın üzerine çıkmıştı.

DÖVİZ

Dolar/TL kuru cuma gününü 46,0520'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1034'ten işlem görüyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,1034 lira

Euro: 53,1591 lira

Sterlin: 61,6257 lira

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Söz konusu gerilimle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 96 dolara kadar çıkarken, şu sıralarda yüzde 3,4 artışla 95,2 dolarda bulunuyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin mevcut enflasyonist baskıları artırabileceği değerlendirilirken, ABD ekonomisinin güçlü görünümünü koruması da dikkate alındığında, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası şahin para politikası adımlarına ilişkin ihtimallerin gelecek yıla yayıldığı görülüyor.

Piyasalarda halihazırda gelecek yıl sonuna kadar Fed'e yönelik herhangi bir faiz indirimi beklentisi bulunmuyor.

BORSA

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 13.694,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün güne yüzde 0,76 azalışla 13.590,16 puandan başladı.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 1,56 düşüşle 15.370,00 puandan başladı.

BITCOIN

Kripto piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 1,41 artışla 63 bin 6,4 dolara yükseldi.