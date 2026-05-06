Piyasalarda son durum: Altın yükseldi, petrol düştü

Ekonomi gündemi son dönemde küresel olayların etkisiyle hayli hareketli.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin anlık yön değiştirmesi, piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Türkiye'de ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, son rakamlara yansıyor.

İşte iç ve dış etkilerin altında piyasaların son durumuna ilişkin ayrıntılar:

Jeopolitik risklerin azalabileceğine dair artan umutlarla petrol fiyatları bir miktar geri çekilirken, savaş süresince "güvenli liman" olarak öne çıkan dolar, diğer para birimleri karşısında görece zayıfladı.

DÖVİZDE SON VERİLER

Bu kapsamda dövizde son durum şöyle:

Dolar 45,24 TL'den işlem görürken euro güne 53,12 TL seviyesinde başladı. İngiliz sterlini ise 61,49 TL'den işlem görüyor.

BRENT PETROL GERİLEDİ

Dün Brent petrol yüzde 2,9 düşüşle varil başına 109 dolara inmesini takiben yeni işlem gününde de gerilemesini sürdürüyor. Brent petrolün varili yüzde 2,2 azalışla 106,5 dolara çekildi. Dolar endeksi de dünü yüzde 0,1 değer kaybıyla 98,3'te tamamlarken, yeni günde de yüzde 0,1 azalışla 98,2'de seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI

Ekonomik aktivitenin yeniden hız kazanabileceği ve merkez bankalarının daha "güvercin" bir politika izleyebileceği beklentileriyle altının ons fiyatı yükselişe geçti. Altının onsu dün yüzde 0,8 artışla 4 bin 557 dolara çıktı. Ons altın yeni günde de yüzde 2'ye yakın değerlenmeyle 4 bin 646 dolarda işlem görüyor.

Gram altın 6 bin 766 TL'den, çeyrek altın 10 bin 975 TL'den, cumhuriyet altını 44 bin 471 TL'den işlem görüyor.

BIST YÜKSELİŞLE KAPATTI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 yükseldi.

KRİPTODA SON DURUM

Kripto dünyasında ise yükseliş sürüyor. 3 ayı aşkın süredir düşüş trendindeyken toparlanan Bitcoin 81 bin 200 dolara kadar yükselirken ETH 2 bin 359 doları gördü.