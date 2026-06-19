Pizzadan taksiye İtalya tatilinin bütçesini hesapladık

Avrupa’da tatil planlayanların en çok merak ettiği konuların başında bütçe geliyor.

Roma ve Napoli'yi kapsayan 6 gecelik İtalya seyahatinde yapılan tüm harcamalar not alındı. Uçak biletinden otele, hızlı trenden müze girişlerine, kahveden pizzaya kadar birçok kalemde ödenen ücretler, Avrupa’da tatilin güncel maliyetini ortaya koyuyor.

ROMA VE NAPOLİ ROTASINDA BÜTÇEYİ EN ÇOK NE ZORLADI?

İtalya gezisinde en büyük harcama kalemi konaklama oldu. Şehir merkezine yakın, kahvaltısız bir otelde 6 gece konaklama için 31 bin 347 TL ödendi. Konaklamayı yaklaşık 14 bin TL tutan gidiş-dönüş uçak bileti takip etti.

ULAŞIM PAHALI

Ulaşım da bütçede önemli yer tuttu. Roma-Napoli arasında tren yolculuğu 27 euroya mal olurken, dönüşte tercih edilen hızlı tren bileti 41,9 euroya çıktı. Roma ile havalimanı arasındaki taksi ücreti ise 50 euroya ulaştı.

TARİHİ ZENGİNLİKLER VE MÜZE GİRİŞLERİ

İtalya'nın en çok ziyaret edilen tarihi noktalarına giriş ücretleri de seyahat bütçesinde önemli bir yer kaplıyor. Colosseum, Vatikan Müzesi, Kutsal Melek Kalesi ve Convento dei Cappuccini için toplamda 70 eurodan fazla ödeme yapıldı.

Trevi Çeşmesi'ni ziyaret etmek isteyenlerden ise 2 euro giriş ücreti alınıyor.

ROMA VE NAPOLİ’DE YEME İÇME FİYATLARI

İtalya mutfağını yerinde deneyimlemek isteyenler için restoran fiyatları dikkat çekiyor. Roma'nın ünlü Alfredo restoranında bir öğün yemek için en az 40 euro ödemek gerekiyor. Napoli'de pizza 12 eurodan başlarken, bir kahve için 7,5 euro ödenebiliyor.

Popüler lezzetlerden bazılarının fiyatları şöyle:

-Fettuccine makarna: 26 euro

-Deniz ürünlü spagetti: 22 euro

-Cacio e pepe: 15 euro

-Suşi menü: 36 euro

-Tiramisu: 6-12 euro

-Panna cotta: 6 euro

-Dondurma: 3,5 euro

MARKET FİYATLARI ŞAŞIRTTI

Seyahatin en dikkat çekici detaylarından biri market fiyatları oldu. Bazı temel gıda ürünlerinin, Türkiye'deki fiyatlara yakın seviyelerde olması dikkat çekti.

Marketlerde;

Yoğurt 0,84 euro,

Süt 1,39 euro,

Peynir (250 gram) 2,29 euro,

Sandviç 1,89 euro,

Maden suyu 0,69 euroya satılıyor.

Meyve-sebze ve bazı temel tüketim ürünlerinin fiyatları ise beklenenden daha uygun bulundu.

İTALYA TATİLİ ARTIK DAHA PLANLI BÜTÇE GEREKTİRİYOR

6 gecelik Roma ve Napoli gezisi, Avrupa'da kısa süreli bir tatilin bile ciddi bir bütçe gerektirdiğini gösteriyor. Özellikle konaklama, uçak bileti ve şehirler arası ulaşım giderleri, toplam maliyetin büyük bölümünü oluşturuyor.

Buna karşılık market alışverişi yaparak, toplu taşıma kullanarak ve restoran seçimlerini dikkatli planlayarak bütçeyi önemli ölçüde kontrol altında tutmak mümkün.

İtalya'nın tarihi dokusu, dünyaca ünlü mutfağı ve kültürel zenginlikleri unutulmaz bir deneyim sunarken, seyahate çıkmadan önce detaylı bir bütçe planı yapmak da artık neredeyse zorunlu hale gelmiş durumda.