PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

Dün, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ile MİT'in ortaklaşa düzenlediği Kandil'e yapılan operasyonda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı Rıza Altun ve beraberindekiler vuruldu.

Yapılan operasyonun öncesi ve sonrasının detayları netleşti.

SAAT SABAH 10.15'DE GÖRÜLDÜLER

Örgüt elebaşı Altun ve beraberindeki 8 kişi, Türkiye saati ile sabah 10.15 sıralarında, Kandil'in eteklerinde bulunan Hacı Omran bölgesi yakınlarındaki bir sivil yerleşim bölgesine geldiler.

Kaledize ve Çoman'a hareket etmek üzere hazırlıklara başladıkları öğrenilen terörist grupla ilgili bilgi, yerel istihbarat ağı ile Türk güvenlik ve istihbarat birimlerine ulaştırıldı. Bunun üzerine hareket eden güvenlik birimleri, sıkı bir takibe geçti.

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İHA TAKİBE ALDI

Bölgedeki iki İHA'lardan biri olan Bayraktar TB2 İHA, doğrudan Rıza Altun ve beraberindekileri takip etmek üzere yönlendirildi.

Teröristler, Türkiye sınırına 100 kilometre mesafeden itibaren çok sıkı takibe alındı. Eş zamanlı olarak bölgedeki askeri üslerden telsiz iletişimi ile terörist grubun izlenmesine devam edildi.

Teröristler havadan dikkatle takip edilirken, yerel istihbarat unsurlarından oluşan 3 kişilik ekip ise teröristlerin köy evinden çıkışlarını izlemeye aldı.

Altun ve beraberindekiler, ikinci görüşme için Kaledize bölgesine gitmek için araçla yola çıktığında titizlikle yürütülen takip devam etti.

F-16 HAVALANDI, OPERASYON BAŞLADI

Altun ve yanındakilerin İran sınır hattına hareketi ile birlikte yerel istihbarat unsurları ve havadan alınan destekle, Diyarbakır'dan havalanan bir F16 uçağı doğrudan bölgeye hareket edince operasyon başlamış oldu.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ HEDEF ALINDI: ATEŞ!

Altun, Kaledize ve Çoman bölgesinde iki kez araç değiştirerek, güvende olduğunu düşündü. Terörist grup, Abu Baker köyünden geçip 1 kilometre dışarı çıkınca düğmeye basıldı. Buradaki amaç, köyde bulunan sivil halkın zarar görmemesiydi. Sivillerin olmadığından emin olan güvenlik birimleri, Bayraktar TB2 İHA araçlarının lazer ölçümleri ile Altun ve yanındakilerini işaretledi. Araçlar seyir halindeyken havadan operasyon başladı ve hedefler vuruldu.