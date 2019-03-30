PKK millet ittifakına oy istedi

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazır.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı olarak hazırlandığı seçimlere; CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi birlikte hazırlandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yapılması nedeniyle tabanından tepki gören partiler, ittifak iddialarını kabul etmese de Kandil'den seçim açıklaması geldi.

"VERİLEN HER OY..."

Kandil'de saklanan teröristbaşu Murat Karayılan, "Erdoğan, Kandil ve Şengali yok edeceğini söylüyor. AK Parti-MHP'ye verilen her oy bize(PKK'ya) sıkılan bir mermidir. Aday göstermediğimiz yerlerde 'halkımız' kime oy vereceğini bilmektedir.

MUHALİF KESİM VAR...

Türkiye’deki demokrasi güçleri, sanatçılar, yazarların Erdoğan ve Bahçeli’ye karşı durmaları gerekiyor. ‘Bizim adayımız yok, onun için sandığa gitmiyoruz’ deyip oy kullanmamak AK Parti’ye oy demektir. Muhalif kesim var, adaylar var. Önemli olan faşist dalganın yayılmasını engellemek.” diyerek millet ittifakını işaret etti.