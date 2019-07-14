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PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Altuntaş şehit oldu

Hakkari'de 2 askerin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş (24), şehit oldu.

DHA | 14.07.2019 - 15:10..
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Hakkari'de, 9 Temmuz günü PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden askeri araca düzenlenen saldırıda Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, Uzman Çavuş Salih Altuntaş ise yaralandı.

Altuntaş, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AİLESİ ACI HABERİ HASTANEDE ALDI

Tedavisi süren Altuntaş, bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Annesi Sultan ve babası Kenan Altuntaş'a acı haber hastanede verildi.

Bekar olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesinin yarın memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Altuntaş şehit oldu

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