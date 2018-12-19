PKK sivilleri Türkiye'yi protestoya zorluyor

Bir müşteri, istiridyenin içinde 2 ile 4 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen inci buldu.

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Acun Ilıcalı: Ben de hayvanseverim

Sosyal medya hesabında papağana işkence yapan Murat Özdemir ile ilgili açıklama yapan Ilıcalı, "Adamın bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil." dedi.