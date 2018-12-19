PKK sivilleri Türkiye'yi protestoya zorluyor

YPG/PKK, Münbiç’te sivillere yönelik faaliyet gösteren Fırat hastanesi görevlilerine protestoya katılmaları için bildiri gönderdi. Eyleme katılmamak isteyenlere ise tehdit mesajları gecikmedi.
PROTESTO ETMEYENLERİ TEHDİT EDİYORLAR
Bildiride, hastane idaresi, doktorlar, hemşireler ve hizmet personelinin perşembe günü saat 08.00'de (TSİ 09.00) protestoya katılmaması halinde cezalandıracağını duyurdu.
Terör örgütü son 3 günde Fırat’ın doğusundaki Haseke ilinde ve Aynularab’daki (Kobani) sivilleri sokağa çağırarak Türkiye’ye karşı protestoya zorlamıştı.