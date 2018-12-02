PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

Fransa iç savaşa sürükleniyor.

Ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler, çatışmaya döndü.

FRANSA PKK'LILARI BESLİYORDU

Sokakların savaş alanına döndüğü Paris'te polis ekipleri göstericileri kontrol altına alamadı.

Şiddetin her geçen gün daha da arttığı ülkede, PKK yandaşları bugüne kadar koruma altındaydı.

TERÖRİSTER SOKAKLARDA

Türkiye aleyhinde düzenlenen gösteriler, Fransız polisi tarafından sadece uzaktan izleniyordu.

İşte o teröristler, şimdi gösterilere katılmak için sokaklara indi.

Terör örgütünün farklı uzantıları olarak sahaya inen teröristler, duvarlara yazılar yazdı.