taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7029
Euro
6.4344
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
259.679

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 15.07.2019 - 13:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

Terör örgütü PKK, iki kardeşi bombalı tuzakla öldürdü.

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı.

Kardeşlerin bastığı EYP, infilat etti.

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü VİDEO

8 YAŞINDAKİ AYAZ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi, olay yerinden alınarak Elazığ'a getirildi. Helikopterden alınan yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

DİĞER KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun ailesi ise hastane önünde fenalık geçirirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Nupelda da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

325
Özge Borak'tan evlilik açıklaması

Özge Borak'tan evlilik açıklaması

123
Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

40
Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

39
Antalya turizminde yeni gün rekoru

Antalya turizminde yeni gün rekoru

80
Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

46
Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir