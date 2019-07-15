Terör örgütü PKK, iki kardeşi bombalı tuzakla öldürdü.

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı.

Kardeşlerin bastığı EYP, infilat etti.

PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü VİDEO



8 YAŞINDAKİ AYAZ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi, olay yerinden alınarak Elazığ'a getirildi. Helikopterden alınan yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

DİĞER KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun ailesi ise hastane önünde fenalık geçirirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Nupelda da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.