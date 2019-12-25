PKK/YPG Cerablus'ta sivillere saldırdı

Gözü dönmüş teröristler, sivilleri hedef almaya devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristler, bu kez Cerablus'u kana buladı.

Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 14 sivil yaralandı.

4'Ü AĞIR, 14 SİVİL YARALI

Saldırıyı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı." denildi.



