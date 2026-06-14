Plajlarda sağlıklı ve güvenli bir gün için 20 önemli uyarı

Uzmanlar, hem boğulma riskine karşı alınacak önlemlerin hem de su kalitesiyle ilgili uyarıların hayati önem taşıdığına işaret ediyor.

Özellikle zemini kumdan oluşan ve dalga etkisinin yoğun olduğu kıyılarda, kum hareketleri nedeniyle deniz tabanındaki derinlik aniden değişebiliyor.

Bu nedenle plajlarda bulunan uyarı levhaları ve güvenlik işaretlerine mutlaka uyulması tavsiye ediliyor.

MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Yüzme sularının kimyasal kalitesinin genel olarak yüzmeye uygun olduğu belirtilirken, kanalizasyon kaynaklı mikrobiyolojik kirliliklerin sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Evsel atık sular, hayvan dışkıları ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların çevreye bırakılması, yüzme alanlarında su kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu tür kirlilikler mide-bağırsak enfeksiyonlarının yanı sıra göz, burun ve boğaz enfeksiyonlarına da neden olabiliyor.

BOĞULMA RİSKİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, vatandaşların yalnızca yüzme alanı olarak belirlenmiş ve mümkünse cankurtaran bulunan bölgelerde denize girmelerini önererek şöyle diyor:

-Bilinmeyen sularda, sulama kanallarında, baraj ve göletlerde yüzülmemesi,

-Çocukların asla gözetimsiz bırakılmaması,

-Şiddetli dalga, akıntı ve kötü hava koşullarında suya girilmemesi,

-Derinliği bilinmeyen alanlarda dalış yapılmaması,

-Tehlikeli hareketlerden kaçınılması,

-Ağır yemek tüketiminin ardından en az iki saat beklenmesi,

-Hava karardıktan sonra yüzülmemesi gerektiği vurgulanıyor.

GÜNEŞ VE SICAK ÇARPMASINA KARŞI TEDBİR ALIN

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması öneriliyor.

Özellikle küçük çocuklar ve yeni doğanların güneşten daha fazla etkilendiğine dikkat çekilirken, güneş kremi kullanılması, şapka takılması ve gözlerin korunması tavsiye ediliyor.

DENİZ CANLILARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Denizanası, vatoz ve dikenli balık gibi canlılarla karşılaşılması halinde panik yapılmaması, cankurtaran veya sağlık personelinden yardım alınması gerektiği belirtiliyor. Gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması öneriliyor.

PLAJ TEMİZLİĞİ SAĞLIĞI DA KORUYOR

Uzmanlar, temiz olmayan kumun bazı cilt rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirterek, kuma uzanmadan önce havlu serilmesini ve plajlarda bulunan duşların kullanılmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca çevrenin temiz tutulması, atıkların çöp kutularına atılması ve ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına uyulması gerektiği ifade ediliyor.

YAĞIŞ SONRASI SU KALİTESİ DÜŞEBİLİR

Yetkililer, yağışlı havaların ardından yüzme suyunun kalitesinde düşüş yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların güncel analiz sonuçlarını takip etmeleri istenirken, halk sağlığının korunması amacıyla bazı yüzme alanlarının geçici olarak kapatılabileceği belirtiliyor.

Bu durumlarda "Denize Girilmez", "Denize Girmek Yasaktır" veya "Yüzme Alanı Kapalıdır" şeklindeki uyarı levhalarına mutlaka uyulması gerektiği vurgulanıyor.

PLAJLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sadece yüzme alanı olarak belirlenmiş, mümkünse cankurtaran bulunan bölgelerde denize girin.

1- Plajlardaki uyarı levhalarına ve güvenlik işaretlerine mutlaka uyun.

2- Kum hareketleri nedeniyle dip derinliğinin değişebileceğini unutmayın.

3- Bilinmeyen sularda, sulama kanallarında, baraj ve göletlerde yüzmeyin.

4- Çocukları deniz kenarında ve suda asla gözetimsiz bırakmayın.

5- Şiddetli dalga, akıntı ve olumsuz hava koşullarında suya girmeyin.

6- Zemini kayalık veya derinliği bilinmeyen alanlarda atlayarak ya da dalarak suya girmeyin.

7- Tehlikeli hareketlerden ve gereksiz cesaret gösterilerinden kaçının.

8- Ağır yemek yedikten sonra en az iki saat bekleyin.

9- Hava karardıktan sonra yüzmeyin.

10- Güneş altında uzun süre kalmayın; özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçının.

11- Çocuklarda güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullanımına özen gösterin.

12- Denizanası, vatoz ve dikenli balık gibi canlılara karşı dikkatli olun.

13- Zehirli veya tehlikeli bir deniz canlısıyla temas halinde cankurtaran ya da sağlık personeline başvurun.

14- Temiz olmayan kuma doğrudan uzanmayın; havlu veya örtü kullanın.

15- Plajdaki duş ve hijyen olanaklarından yararlanın.

16- Çevreyi temiz tutun, atıkları çöp kutularına atın.

17- Yağışlı havalardan sonra su kalitesinin düşebileceğini göz önünde bulundurun.

18- Denize girmeden önce güncel su kalitesi ve analiz sonuçlarını kontrol edin.

19- "Denize Girilmez", "Denize Girmek Yasaktır" ve "Yüzme Alanı Kapalıdır" uyarılarına kesinlikle uyun.

20-Teknelerin yoğun olduğu alanlarda suya girerken çok daha fazla dikkatli olun.