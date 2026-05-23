Planlar değişti: İki dizi yayın akışından çıkarıldı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması, televizyon kanallarının planlarını tamamen değiştirdi.

Milyonlarca kişinin izlediği dizilerin bayram haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.

Bu konuda ilk kesin kararı ATV aldı ve iki sevilen dizisini bu haftaki yayın akışından çıkardı.

ATV’DEN İKİ DİZİ YAYINLANMAYACAK

ATV'nin aldığı karar doğrultusunda, ekranların iki popüler yapımı olan "Kuruluş Orhan" ve "A.B.İ." dizilerinin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek.

Bayram haftası boyunca bu dizilerin saatinde sinema filmleri, bayram özel programları veya eski bölümlerin tekrarları seyirciyle buluşacak.

Kuruluş Orhan, bayram haftasının ardından ekrana gelecek yeni bölümüyle ekranlara kesin olarak veda edecek ve büyük final yapacak.

A.B.İ. dizisi ise tatil dönüşü yayınlanacak yeni bölümüyle ekran macerasına kısa bir ara verecek ve sezon finali yapacak.