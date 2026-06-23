PlayStation 5 rakibi Steam Machine satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Valve, uzun süredir merakla beklenen yeni oyun cihazı Steam Machine için resmi fiyatları açıklayarak rezervasyon sürecini başlattı.
Oyun dünyasının dev ismi Valve, mini bilgisayar olarak konumlandırdığı Steam Machine modelini duyurdu ve ilk teslimatların 29 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
İlk üretim partisinde sınırlı sayıda sunulacak olan bu küp tasarımlı cihaz için karaborsacıları engellemek adına rastgele bir rezervasyon sistemi uygulanacak.
STEAM MACHINE FİYATI
Cihazın 512 GB'lık sürümü 1.049 dolardan, 2 TB'lık üst seçeneği ise 1.349 dolardan başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.
Kontrolcü dahil paketlerde fiyat 1.428 dolara kadar yükselirken, 2 TB'lık modellerde standart tasarıma ek olarak kırmızı kumaş ve ceviz ahşap ön kapak seçenekleri de var.
FİYATLAR NEDEN YÜKSEK
Sektördeki diğer oyun konsollarına kıyasla oldukça yüksek olan bu fiyatların arkasında, son bir yılda yapay zeka talebiyle bellek maliyetlerinin yüzde 600'e varan oranda artması yer alıyor.
Valve, bilgisayar oyunculuğunu daha erişilebilir kılmayı amaçlayan bu donanımı geleneksel bir konsol yerine güçlü bir mini PC olarak tanımlıyor.
STEAM MACHINE TEKNİK ÖZELLİKLER
Kullanıcılar 25 Haziran TSİ 20.00'ye kadar kayıt yaptırabilecek ve süre bittikten sonra başvurular tek seferde rastgele sıralanarak satın alma davetiyeleri dağıtılacak.
Rezervasyon sistemine katılabilmek için kısıtlamasız bir Steam hesabına sahip olmak ve 27 Nisan 2026'dan önce platform üzerinden en az bir satın alma gerçekleştirmiş olmak şartı aranıyor.
Kuzey Amerika ve Avrupa gibi belirli bölgelerde satılacak olan cihazın sayfasında Türkiye için satın alınamaz ibaresi yer alırken, Güney Kore'de ise hiç satışa sunulmayacak.
Bünyesinde AMD Zen 4 işlemci, RDNA 3 ekran kartı ve 16 GB DDR5 RAM barındıran cihazın depolama alanı microSD kart desteğiyle kolayca genişletilebiliyor.
İşlemci: AMD Zen 4 mimarili, 6 çekirdek / 12 iş parçacığı
GPU: AMD RDNA 3 mimarili, 28 işlem birimli (28 CU) GPU
Bellek: 16 GB DDR5 RAM
VRAM: 8 GB GDDR6 VRAM
Depolama: 512 GB veya 2 TB
Depolama genişletme: microSD kart
Bağlantılar: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C
Görüntü çıkışları: DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3
Kasa boyutu: Yaklaşık 15 x 15 x 15 cm küp tasarım