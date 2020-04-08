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PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu DualSense'in hangi özelliklere sahip olduğuna yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi |
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PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

Google, Stadia bulut oyun hizmetini tanıtmasının ardından oyun sektöründeki rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Sony ise, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5'in tasarımı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Ancak bunların hiçbiri, Sony tarafından doğrulanamadı. Ancak konsolun kullanacağı yeni oyun kolu DualSense'in tasarımı netleşmeye başladı.

dualsense

DUALSENSE ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak PlayStation'ın DualShock kontrolcüsüne oldukça benzeyen yeni DualSense, daha çok yenilenmiş dokunmatik geri bildirim özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sony, geri bildirim özelliğini geliştirerek oyunlardaki deneyimin üst düzeye çıkacağını söylüyor.

dualsense

GELİŞMİŞ TETİK HASSASİYETİ

Sony Genel Müdür Yardımcısı Hideaki Nishino, kontrolcünün L2 ve R2 tetiklerinin hassasiyetinin oldukça iyileştirildiğini söylüyor. Örneğin oyuncular tetikleri kullanarak ok fırlatmak istediğinde, yay germe hissiyatını fazlasıyla hissedecek.

dualsense

Şarj girişi olarak Type-C kullanacak DualSense'de, herhangi bir hızlı şarj desteğinin olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor. Dahili miktofona da sahip yeni oyun kolunda, kulaklık girişinin olup olmadığı konusunda ise şu an için bir bilgi yok.

PlayStation 5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Instagram: @eshteknoloji


PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

PlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSensePlayStation 5'in yeni oyun kolu: DualSense

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