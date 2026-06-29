PlayStation 6 fiyatı ne kadar olacak: Tahminler güncellendi

Güvenilir sızıntı kaynağı Kepler_L2, artan bileşen maliyetlerini gerekçe göstererek yeni nesil PS6 konsolunun fiyat tahminini neredeyse 1000 dolara yükseltti.

Olası bir çıkış tarihi ertelemesinin perakende satış fiyatını daha da yukarı çekebileceği belirtiliyor.

MALİYETLER ARTIYOR

Daha önce konsolun 699 dolar olacağını öngören sızıntı kaynağı, artan talep ve parça fiyatları nedeniyle tahminini revize etmek zorunda kaldı.

Micron CEO'sunun bellek maliyetlerinin en az 5 yıl daha düşmeyeceğine yönelik uyarısı da bu fiyat artışı beklentisini destekliyor.

Söylentilere göre PlayStation 5'in halefi olan yeni cihazın donanım malzeme maliyeti Sony'nin sübvansiyonlarından önce 760 dolardan 1000 dolara yaklaştı.

Diğer analistler ise yeni konsolun perakende fiyatının 1049 doların üzerindeki bilgisayar sistemlerini takip edebileceğini öngörüyor.

ÇIKIŞ TARİHİNİN ERTELENMESİ ÇÖZÜM DEĞİL

Kaynaklar, 2027 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen konsolun ertelenmesinin teknik özellikleri yükseltmeyeceğini, çünkü Orion SoC ve AMD çipi yatırımlarının çoktan tamamlandığını belirtiyor.

Sony bellek fiyatları düşene kadar mevcut nesli uzatmayı seçerse, bu durum mevcut donanımın sınırlarını zorlayan AAA oyun geliştirme sürecini yavaşlatabilir.

Rekabet tarafında ise Xbox CEO'su Asha Sharma, Project Helix hibrit sistemini daha erişilebilir kılma sözü verdi.

Ancak Series X fiyatlarının yeniden artması, oyun dünyasındaki genel satın alınabilirlik şüphelerini derinleştiriyor.