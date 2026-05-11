PlayStation 6 ne zaman satışa çıkacak: Sony'den resmi açıklama geldi

Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 6 için henüz resmi bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma planı bulunmadığını doğruladı.

Şirketin son mali toplantısında konuşan CEO Hiroki Totoki, konsolun geleceğine dair belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

Toplantıda artan bileşen maliyetlerine dikkat çeken Totoki, özellikle bellek fiyatlarındaki yükselişin üretim süreçlerini etkilediğini belirtti.

Bu maliyet artışlarının yeni nesil konsolun geliştirme aşamasındaki stratejik kararları şekillendirmesi bekleniyor.

