PlayStation Plus’tan Mayıs Bombası: FC 26 Ücretsiz Oluyor

PlayStation sahiplerinin günlerdir süren bekleyişi sona erdi.

Sony, Mayıs ayında Plus Essential kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunları ilan etti.

Geçtiğimiz ayın tartışmalı listesini geride bırakan şirket, bu kez hem PS4 hem de PS5 sahiplerini heyecanlandıracak bir sürprize imza attı.

Futbolseverlerin favori oyunu EA Sports FC 26 ücretsiz oldu.

3 OYUN LİSTEYE EKLENECEK

Listenin en büyük bombası, PlayStation 5 sahipleri için büyük bir sürpriz olan Wuchang: Fallen Feathers oldu. Bu dev yapıma, milyonların sevgilisi EA Sports FC 26 ve platform türünün son dönemdeki en başarılı örneklerinden Nine Sols eşlik ediyor.

Tüm bu yapımlar 5 Mayıs Salı günü itibarıyla indirilebilir olacak. Oyuncuların bu fırsattan yararlanmak ve oyunları kütüphanelerine kalıcı olarak eklemek için 1 Haziran gece yarısına kadar süreleri bulunuyor.