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Polatlı'da soğan depolarına denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince, soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle, Polatlı'da toptancı hali, soğan depoları ve nakliye kamyonları denetlendi.

AA | 20.11.2018 - 17:55..
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Polatlı'da soğan depolarına denetim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Ankara Vergi Dairesi ekiplerince, son 2 günde ilçede yapılan denetimlerde, soğan depolarının büyük bölümünün kapalı olduğu ve soğan satışı yapılmadığı tespit edildi.

KİLİTLİ DEPOLAR AÇTIRILDI

Bunun üzerine daha kapsamlı bir çalışma için harekete geçen ekipler, bugün de toptancı hali, nakliye kamyonları, soğan üretiminin yapıldığı köyler ve soğan depolarında denetimlerde bulundu.

Soğan taşıyan kamyonlarda sevk irsaliyesi ve müstahsil makbuzu incelendi. Kapalı depolarının sahipleri çağırtılarak, kapıları açtırıldı.

EVRAK DENETİMİ DE YAPILDI

Soğan depolarında fiili stok tespit edildi, ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimi yapıldı.

Denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.

Ekiplerin Polatlı bölgesine yönelik denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

Polatlı'da soğan depolarına denetim

Polatlı'da soğan depolarına denetim

Polatlı'da soğan depolarına denetim

Polatlı'da soğan depolarına denetim

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