Polis dolandırıcılığı son anda engelledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Muammer K.’yı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, eşinin bir çete tarafından kaçırıldığını söyledi.

DOLANDIRICILARA İNANDI

Eşinin kurtarılması amacıyla yapılacak operasyon için 49 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten dolandırıcılar, Muammer K.'dan telefonu kapamamasını istedi. Telefonu kapatamadığı için eşini de arayamayan Muammer K., bir süre sonra dolandırıcılara inandı.

49 BİN LİRAYI HESABA YATIRMAYA GİDERKEN POLİS DURDURDU

Şüpheliler, Muammer K.’dan evdeki altınları bozdurup, hesabındaki parayı da çekerek, 49 bin lirayı verilen hesap numarasına yatırmasını istedi. Muammer K., parayı dolandırıcıların hesabına yatırmaya giderken, yolda karşılaştığı kişiler şüphe üzerine polise haber verdi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde Muammer K.'yı durdurdu. Polis, Muammer K.’ya dolandırıcılar tarafından arandığını, eşinin kaçırılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Muammer K., polis tarafından eşinin yanına götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.