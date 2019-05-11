taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Polis dolandırıcılığı son anda engelledi

Bursa'da bir kişi kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, eşinin kaçırıldığını iddia eden dolandırıcıların hesabına 49 bin lira yatırmaya giderken polis tarafından son anda engellendi.

DHA | 11.05.2019 - 10:57..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Muammer K.’yı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, eşinin bir çete tarafından kaçırıldığını söyledi.

DOLANDIRICILARA İNANDI

Eşinin kurtarılması amacıyla yapılacak operasyon için 49 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten dolandırıcılar, Muammer K.'dan telefonu kapamamasını istedi. Telefonu kapatamadığı için eşini de arayamayan Muammer K., bir süre sonra dolandırıcılara inandı.

Polis dolandırıcılığı son anda engelledi

49 BİN LİRAYI HESABA YATIRMAYA GİDERKEN POLİS DURDURDU

Şüpheliler, Muammer K.’dan evdeki altınları bozdurup, hesabındaki parayı da çekerek, 49 bin lirayı verilen hesap numarasına yatırmasını istedi. Muammer K., parayı dolandırıcıların hesabına yatırmaya giderken, yolda karşılaştığı kişiler şüphe üzerine polise haber verdi.

Polis dolandırıcılığı son anda engelledi

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde Muammer K.'yı durdurdu. Polis, Muammer K.’ya dolandırıcılar tarafından arandığını, eşinin kaçırılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Muammer K., polis tarafından eşinin yanına götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

166
Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

45
Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

45
Putin hokey maçında yere düştü

Putin hokey maçında yere düştü

43
Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

40
Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

43
Pentagon yardım fonunu Meksika duvarına harcayacak

Pentagon yardım fonunu Meksika duvarına harcayacak

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir