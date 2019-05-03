Diyarbakır'da HDP'liler ortalığı karıştırdı

Terör örgütü PKK için eylem düzenleyen HDP'liler güvenlik güçlerine saldırırken Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun da polisin kolunu ısırdı.

HDP'li Tosun'un polislere saldırmadan önce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi tarafından yediği ayarın görüntüleri de yayınlandı.

"HİÇBİR ANNEYE COP KALKMADI, KALKMAYACAK"

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un açıklama için "Devletiniz izin vermiyor." demesi üzerine polis, "Bizim devletimiz sizin devletinizdir. Siz farklı bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Vekilim bu lafı siz demeyin, siz Mecliste yemin etmiş bir insansınız. Burası hepimizin devleti. Bu ilde hiçbir anneye cop kalkmadı, kalkmayacak." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da polisten HDP vekile ayar ViDEO

HDP'li vekil polisin kolunu ısırdı VİDEO