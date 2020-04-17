Polis, maskesiz müşteriyi fırına sokmadı

Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbullular, ekmek kuyruğuna girdi.

Maskesiz ve önlemsiz olanlar yine polisten kaçamadı.

Kasımpaşa'daki fırına maske takmadan gelen birinin fırıncıyla tartışması dikkat çekti. Fırıncı maskesiz bir şekilde vatandaşı içeri almadı ama vatandaş içeri girmek için ısrar etti.

POLİSTEN VATANDAŞA UYARI: HAMAMA GİREN TERLER

Tartışma sırasında fırına, polis ekipleri geldi. Uyarı yapan ekiplere sitem eden kişi, uzun süredir sırada beklediğini ve maske almak için tekrar eve gitmek zorunda olduğunu söyledi. Vatandaşın sitemi üzerine "Hamama giren terler" diyen polis memuru, kurullara uyulması konusunda ikazda bulundu.

Maskesiz ekmek almak istedi, fırıncıyla tartıştı İZLE

"MASKEM YOKTU, EKMEK VERMEDİLER"

Başka bir vatandaşın verdiği maskeyi takan ve bu şekilde fırına girebilen vatandaş, "Bir tane ablamız maske verdi. Maskem yoktu, ekmek vermediler." dedi.