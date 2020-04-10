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Polis memurundan şarkılı uyarı

Yalova'da bir polis memuru, ekip otosundan şarkı söyleyerek, "evde kal" çağrısı yaptı.

İHA |
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Polis memurundan şarkılı uyarı

Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yapıyor, koronavirüse karşı 'evde kalın' diyor.

Kimsenin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını isteyen polis, anonsları da ihmal etmiyor.

Polis aracından uyarı yapan polis memuru İbrahim Vatansever, "Doktor" şarkısını söyledi.

Polis memurundan şarkılı uyarı ViDEO

POLİS MEMURU BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Vatansever, "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiye'm. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiye'm." dizelerini sıraladı.

Polis memurunu görenler de alkışlayarak destek verdi.

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