Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yapıyor, koronavirüse karşı 'evde kalın' diyor.
Kimsenin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını isteyen polis, anonsları da ihmal etmiyor.
Polis aracından uyarı yapan polis memuru İbrahim Vatansever, "Doktor" şarkısını söyledi.
Polis memurundan şarkılı uyarı ViDEO
POLİS MEMURU BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Vatansever, "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiye'm. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiye'm." dizelerini sıraladı.
Polis memurunu görenler de alkışlayarak destek verdi.