Polis memurundan şarkılı uyarı

Fatih ilçesinde güneşi gören kendini caddeye attı. Kaldırımda onlarca kişi yan yana yürüdü.

Korona nedeniyle hastanede 8,5 aylık bebeğiyle birlikte tedavi gören anne ve baba sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı.

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Şanlıurfa’da türbeler ziyaretlere kapatıldı

İnanç turizminde önemli bir yere sahip olan türbeler, koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre ziyaret edilemeyecek.