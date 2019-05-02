Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekihlerince, Bükeç Mahallesi ve kırsal alanında 1 Mayıs'ta "Şehit Jandarma Er Bülent İlhan Operasyonu" düzenlendi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iki ayrı yakalama kaydı bulunan M.K.K. ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iki ve 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan bir yakalama kaydı bulunan M.K. yakalandı.

POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETMİŞTİ

Yakalanan teröristlerden birinin, 2 Temmuz 2012'de Van il merkezinde polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı belirtildi.