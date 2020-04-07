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Polis olduklarını söyleyip gasp yaptılar

İstanbul'da polis olduklarını söyleyerek gasp yapan Pakistanlı 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA |
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Polis olduklarını söyleyip gasp yaptılar

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde polis olduklarını söyleyerek girdikleri evdeki kişilerin, para ve cep telefonlarını gasbeden 7 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gaspçıların Pakistanlı A.G. (17), Bilawal H. (19), Usama İ. (20), Muhammed J. (21), Fanali M. S. (20), Ali M. S. (20) ve Muhammed S. (22) olduğunu belirledi.

POLİS BASKIN YAPTI

Şüphelilerin, 2 evden 20 cep telefonu, 19 bin 740 lira, 50 avro ve 200 doların gasbedilmesi olayının da failleri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bir adrese düzenlediği operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

6'SI TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 6 cep telefonu ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, yaşı küçük olan A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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