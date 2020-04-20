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Polis otosundan şarkıyı çalıp dans etti

Maltepe'de bir polis ekibi, koronavirüsten dolayı evden çıkamayan çocuklara "Baby Shark" (Bebek Köpek balığı) dansı yaparak moral verdi.

İHA |
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Polis otosundan şarkıyı çalıp dans etti

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklara moral vermek için Maltepe'de ilginç bir olay yaşandı.

Maltepe'de devriye gezen bir polis ekibi sokaktan geçerken, balkonda bir çocuğu gördü.

Çocuğun ailesi, evde kaldığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyince polis memuru, hemen harekete geçti.

Polis otosundan şarkıyı çalıp dans etti- İZLE

POLİSTEN 'BABY SHARK' DANSI

Polis otosundan dünyaca ünlü Baby Shark şarkısını çalan polis memuru, ardından o ünlü dansı yaptı.

Çocuk ve ailesi eğlenceli anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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