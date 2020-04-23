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Polis, sokağa çıkma yasağına uymayan şahsı kovaladı

Adana'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında devriye görevi yaptıkları sırada, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

AA |
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Polis, sokağa çıkma yasağına uymayan şahsı kovaladı

Merkez Seyhan ilçesi Merkez Park'ta devriye görevi yapan bekçiler, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta yürürken gördükleri bir kişiyi durdurmak istedi.

Polis, sokağa çıkma yasağına uymayan şahsı kovaladı

BAHÇE DURANDIN ATLAMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüphelinin, ikaza rağmen Reşatbey Mahallesi ara sokaklarına kaçması üzerine, eşgal bilgileri telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Reşatbey Mahallesi'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir apartmanın bahçe duvarından atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Polis, sokağa çıkma yasağına uymayan şahsı kovaladı

"YENGEM HASTAYDI"

Polis tarafından üst araması yapılan Sedat D, gazetecilerin, "Neden kaçtın?" sorusu üzerine, "Yengem engelli, çok hasta. Abimlere gidiyordum. Polis ceza yazacak diye korktuğum için kaçtım." dedi.

Suç kaydının olmadığı tespit edilen Sedat D'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

Polis, sokağa çıkma yasağına uymayan şahsı kovaladı

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