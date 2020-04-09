İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve yaş dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlandırılan kişiler, polis tarafından yapılan anonslarla uyarıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde de denetim yaptı.

Ekipler, caddede yürüyenleri durdurup, kimliklerine bakarak, yaşlarını kontrol etti.

Polis tokalaşanları affetmedi VİDEO

3 ARKADAŞ POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Bankamatiklerde para çekmek için bekleyenlere de sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuldu. İstiklal Caddesi'nde buluşup, tokalaşan 3 arkadaşa ise polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymadıkları için biner lira para cezası kesildi.

"TOKALAŞIRKEN POLİSE DENK GELDİK"

Para cezası kesilen kişi, "Ceza yedik. 3 kişi yan yana durduğumuz için ve tokalaşırken polise denk geldik. Arkadaşın elinde eldiven vardı. Ne yazık ki güvenlik ihlali." dedi.