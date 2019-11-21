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Polise ve jandarmaya çevre için ceza yetkisi

Çevre suçu işleyenlere yönelik belediye görevlilerine verilen ceza kesme yetkisinin kapsamı değişiyor.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 16:27..
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5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde önemli bir değişiklik yapılıyor.

POLİS VE JANDARMA DA CEZA KESEBİLECEK

Düzenleme sonrasında, belediye sınırları dışındaki alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik polis ve jandarmanın da ceza kesmesine imkan verileceği belirtildi.

''BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KOLLUK KUVVETLERİ KARAR VERİR''

Yapılacak değişiklik ile 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu 41. maddede yer alan, ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.'' fıkrası ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk kuvvetleri karar verir.'' şeklinde değiştirilecek..

CEZA 5 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Kabahatler Kanunu'na göre çevreye kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yine kanuna göre, oluşan kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebiliyor.

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