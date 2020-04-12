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Polisi kandırmaya çalıştı, tamirci olduğu belirlendi

Adana’da sokağa çıkma yasağına uymayan ve ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.

DHA |
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Polisi kandırmaya çalıştı, tamirci olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adanalılar evlerine kapandı.

Yasağın uygulanmaya başlamasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Polisi kandırmaya çalıştı, tamirci olduğu belirlendi

POLİSİ KANDIRAMADI

Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Denetimde durdurulan bir sürücü hastası olduğunu, bu nedenle hastaneye gittiğini söyledi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu iddia eden bir sürücünün de oto tamircisi olduğu belirlendi.

Polisi kandırmaya çalıştı, tamirci olduğu belirlendi

789 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri sürücülerin bahanesinin geçerli olmaması nedeniyle 789 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan hastane personeli olduğunu söyleyen bir vatandaşa polis ekiplerince maske verildi.

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