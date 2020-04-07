Polisin sosyal mesafeye uymayanlarla imtihanı

Koronavirüs nedeniyle banka, PTT şubesi, market ve benzeri noktalarda oluşan kalabalıkların sosyal mesafeyi koruması için Adana Emniyet Müdürlüğü hassasiyet gösteriyor.

PTT şubesi önünde işsizlik maaşı almak için bekleyenler de sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

Bunun üzerine çevredeki polis ve bekçiler büyük bir çaba gösterdi.

Emniyet güçlerinin sosyal mesafeye uymayanlarla imtihanı İZLE

POLİS DİZDİ, ONLAR BOZDU

Hem bekçiler hem de polisler sırada bekleyenleri neredeyse tek tek uyarıp, sosyal mesafe aralığına getirdi. Ancak bir süre sonra bu aralık tekrar bozdu. Emniyet güçleri de ısrarla uyarılarını sürdürdü.