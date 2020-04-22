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Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar, kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu.

İHA |
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Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi üzerinde, havaya ateş ederek seyir eden 20 ACF 562 plakalı midibüs ihbar üzerine takibe alındı.

Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

KAPATILAN YOLDAN GERİ KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTILAR

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şahıslar Necip Ali Caddesi üzerinde polis ekiplerinin yolu kapatması üzerine geri kaçmaya çalıştı. Geriye doğru ilerlediği sırada arkasında bulun 20 A 7447 plakalı polis aracına çarparak durdu.

Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

BİR POLİS HAFİF YARALANDI

Kazaya karışan polis aracında bulunan Muhammet E. isimli polis memuru hafif yaralandı. Kazaya rağmen polis memurları, araçta bulunan Alican G., Yiğit Ü. ve ismi henüz bilinmeyen şahsı yakalandılar. Polis ekiplerinin sağlık ve takviye ekip istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

"YARIŞMACI ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

20 ACF 562 plakalı midibüsün şoförü olan Yiğit Ü.’nün ise ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından şahıslar gözaltına alındı. Yiğit Ü. isimli şahıs, gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusuna cevabı ise pişkince ‘Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ oldu.

Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

9 BİN LİRA CEZA YEDİLER

Midibüs şoförü olan Yiğit Ü.’ye ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 9 bin TL ceza işlemi uygulandığı öğrenildi. Kazada yaralanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan polis memuru Muhammet E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt

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