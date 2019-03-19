Polisiye ne demek

Dünya edebiyatında polisiye tür denilince aklımıza hemen İngiliz yazar Agatha Christie, ABD'li Edgar Allan Poe ve yine İngiliz olan Mary Shelley gibi isimler gelir.

Bu ünlü yazarlar, yarattıkları karakterlerle ve ortaya koydukları eserlerle günümüzde bile çok okunan polisiye edebiyatçıların başında geliyor.

Polisiye edebiyatta, ortada mutlaka işlenmiş bir cinayet ve onu çözmek için uğraşan polisler, dedektifler vardır.

SON SAYFAYA SAKLANAN KATİL

Her sayfası gerilim ve heyecan doludur, yazar katili son sayfaya kadar saklayarak okucunun merakını artırır. Ülkemizde ise Ahmet Ümit, bu türün en üretken kalemidir.

POLİSİYEYE MERAKLI PADİŞAH

Dünyada okuyucular, polisiye edebiyata oldukça büyük ilgi gösteriyor. Psikolojik, tarih, aşk, dram türlerinin yanında polisiye de kendine hatırı sayılır bir yer edindi.

Bunun yanında Osmanlı padişahı Abdülhamid Han da polisiye kitaplara meraklıydı. Abdülhamid, her gece kendisine polisiye romanlar okunmasını isterdi.