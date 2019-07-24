Polisler için KPSS puanı düşüyor

Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülen 24. dönem başvuru süreci, 13- 17 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personellere, 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise sözlü sınav gerçekleştirildi. Henüz POMEM 25. dönem başvuru şartları belli olmadı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS puanını düşüreceklerini açıkladı.

"KPSS BAREMİ 65'E DÜŞECEK"

Soylu, "KPSS baremini 70'te tutmuştuk, onu 65'e indirmeyi düşünüyoruz muhtemelen indireceğiz." dedi.