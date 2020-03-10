Polisten kaçan sürücünün otomobili, kaza yaparak yandı

İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda yaptığı uygulamada Uğur K. (38) 55 ADD 181 plakalı otomobiliyle ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KAZA YAPTI, YANGIN ÇIKTI

Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü Uğur K., Derebahçe Mahallesi’nde sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Kazada yaralanan Uğur K. araçtan çıkmayı başarırken, alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralanan Uğur K. ise, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü alkollü olduğu için polisten kaçtığını iddia etti.

ARACINDA UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Ancak itfaiyenin söndürme çalışması sonrası aracın bagajında yapılan incelemede çok miktarda paketlenmiş sentetik uyuşturucu madde, tabanca ve hassas terazi bulundu. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek araçta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.