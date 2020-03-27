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Polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri su kanalına uçtu

Kahramanmaraş’ta jandarma kontrolünden kaçan daha sonra polis ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin kullandıkları otomobil, virajı alamayınca akarsu kanalına düştü.

İHA | 27.03.2020 - 08:52..
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri, içerisinde 1’i kadın 3 kişinin bulunduğu 46 BZ 575 plakalı otomobili durdurdu.

H.M.K (27) otomobilden inince, yakalandığını düşünen diğer 2 kişi kaçmaya başladı.

SİLAHLI ŞÜPHELİLER İLE POLİS ARASINDA KOVALAMACA

Şehir merkezine yönelen otomobilin içerisinde bulunan şüphelilerin suç kaydının yanı sıra silahlı olduğu bilgisi jandarma tarafından polis ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine otomobilin kaçış güzergahlarını kontrol altına alan polis, şüphelileri Binevler bölgesinde fark etti.

Polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri su kanalına uçtu

VİRAJI ALAMAYINCA SUYA DÜŞTÜ

Polis ekiplerinin ‘dur’ çağrısını aldırmayan şüpheliler, 2 kilometre ilerledikten sonra Kayseri çevre yolundan ara yola saptı. Kaçan şüpheliler, virajı alamayarak akarsu kanalına düştü. Polis ekiplerinin takibi sırasında yanında bulunan kadın yol üzerinde bırakılırken, araç su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu.

UYUŞTURUCUDAN ARAMASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, otomobili sudan çıkarmak için çalışmalara başladı. 112 sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu bölgede, olay yerinden kaçan ve uyuşturucudan arandığı tespit edilen Y.T.’nin (30) yakalanması için bölgede arama çalışmalarına başladı.

Polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri su kanalına uçtu

YAKINININ EVİNE GİZLENDİ

Bölgeden kaçan kadının izini süren polis ekipleri, Y.T.’nin aynı civarda bir yakının evine gizlendiğini tespit etti. Silahlı olduğu belirlenen kadının yakalanası için özel hareket polisleriyle birlikte ekipler operasyon düzenledi. Polisi fark eden kadın, bu kez de evin üst katından atlayarak kaçmak istedi.

BACAKLARI KIRILDI

Yere düşmesiyle bacakları kırılan Y.T., yoğun güvenlik önlemleri kapsamında 112 sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına sevk edildi. Yakalanan Y.T., üzerinde bulunan tabancayı ilk olay yerinden kaçarken araziye attığını söylemesi üzerine polis, silahın bulunması için çalışma başlattı.

Polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri su kanalına uçtu

Soruşturma sürüyor.

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