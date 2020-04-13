Polisten saklanmaya çalıştı

30 büyükşehir ve bir de Zonguldak olmak üzere hafta sonu 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Bu yasağa uymayan 30 bine yakın kişiye de ceza kesildi.

POLİS GÖRMEYECEK SANDI

Bir kişi de cezadan yırtmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Sokak ortasında rahatça dolaşırken polisin geldiğini gören kişi, kendince saklanmaya çalıştı.

Sokak üzerinde ilerleyen polis, geçtiği aracın yanında hareketlenme görünce durdu. Araca yaklaşan polis, kendisini gizlemeye çalışan kişiyi tespit etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bu anları da mahalle sakinlerinden biri kayda aldı. Sosyal medya hafta sonu bu video ile çalkalandı.

Polisten saklanmaya çalışan vatandaş İZLE