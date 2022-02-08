Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmeden Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşını 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek foruma davet etti.

"GERİLİMİN DİYALOG YOLUYLA AZALTILMASINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ"

Görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (8 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, RF-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu, RF ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimlerimiz hakkında muhatabına bilgi vermiştir.

Görüşmede, Kuzey Suriye’deki gelişmeler de ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG’nin Suriye’deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve bu terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılıkla süreceğini vurgulamıştır.

Görüşmede, Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan’la devam eden normalleşme süreci de ele alınmıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna davet etmiştir. Blinken ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir."