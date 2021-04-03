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- 13 ülkeye büyükelçi ataması
13 ülkeye büyükelçi ataması
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 08:00
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi'ne göre;
AZERBAYCAN
Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınırken, yerine Cahit Bağcı atandı.
POLONYA
Polonya büyükelçiliğine Tahsin Tunç Üğdül'ün yerine Kırgızistan büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat,
MYANMAR
Myanmar büyükelçiliğine Haydar Kerem Divanoğlu'Nnun yerine Ali Sait Akın,
SİERRA LEONE
Sierra Leone büyükelçiliğine Deha Erpek'in yerine Ekonomik İkili İlişkiler Müdür Yardımcısı Sibel Erkan,
İSPANYA
İspanya büyükelçiliğine Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak Akçapar,
BURKİNA FASO
Burkina Faso büyükelçiliğine İkili Sİyasi İşler Genel Müdürü Nilgün Erdem Arı atandı.
HİNDİSTAN
Hindistan büyükelçiliğine, Şakir Özkan Torunlar'ın yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel,
KONGO
Kongo büyükelçiliğine, Salih Boğaç Güldere'nin yerine Mehmet Munis Dirik,
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliğine, Can Dizdar'ın yerine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tunçer atandı.
İTALYA
İtalya büyükelçiliğine, Murat Salim Esenli'nin yerine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük,
IRAK
Irak büyükelçiliğine, Fatih Yıldız'ın yerine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney,
TAYLAND
Tayland büyükelçiliğine, Evren Dağdelen Akgün'ün yerine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap Ersoy atandı.