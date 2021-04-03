Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
484.006
-0.25%
EXEN Coin
21.33
2.05%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    13 ülkeye büyükelçi ataması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 08:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    13 ülkeye büyükelçi ataması

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi'ne göre;

    AZERBAYCAN

    Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınırken, yerine Cahit Bağcı atandı.

    POLONYA

    Polonya büyükelçiliğine Tahsin Tunç Üğdül'ün yerine Kırgızistan büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat,

    MYANMAR

    Myanmar büyükelçiliğine Haydar Kerem Divanoğlu'Nnun yerine Ali Sait Akın,

    SİERRA LEONE

    Sierra Leone büyükelçiliğine Deha Erpek'in yerine Ekonomik İkili İlişkiler Müdür Yardımcısı Sibel Erkan,

    İSPANYA

    İspanya büyükelçiliğine Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak Akçapar,

    BURKİNA FASO

    Burkina Faso büyükelçiliğine İkili Sİyasi İşler Genel Müdürü Nilgün Erdem Arı atandı.

    HİNDİSTAN

    Hindistan büyükelçiliğine, Şakir Özkan Torunlar'ın yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel,

    KONGO

    Kongo büyükelçiliğine, Salih Boğaç Güldere'nin yerine Mehmet Munis Dirik,

    BAE

    Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliğine, Can Dizdar'ın yerine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tunçer atandı.

    İTALYA

    İtalya büyükelçiliğine, Murat Salim Esenli'nin yerine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük,

    IRAK

    Irak büyükelçiliğine, Fatih Yıldız'ın yerine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney,

    TAYLAND

    Tayland büyükelçiliğine, Evren Dağdelen Akgün'ün yerine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap Ersoy atandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir