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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky görüşmesinde Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor oluşturulması konusu ele alındı.
    • 11.07.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 19:16
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

    Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor konusu ele alındı

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor oluşturulması konusu ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için BM planına dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

    Erdoğan, ayrıca İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyurulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü #1


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