Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şehir Üniversitesi neden kapatıldı? Her görüşten akademisyenleriyle, pırıl pırıl öğrencileriyle göz kamaştırıyordu. Ahmet Davutoğlu'ndan intikam almak için kapattılar.

"DEVRAN DÖNER, BU ÜNİVERSİTE TEKRAR AÇILIR"

Devlet yönetiminde bilgi olması lazım, tecrübe olması lazım. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım yaptınız. Biz CHP olarak hiçbirine karşı çıkmadık. Mevcut mal varlığıyla faaliyetini sürdüremeyeceği gerekçesiyle kapatıldı. Gün olur devran döner, bu üniversite tekrar açılır.

Z KUŞAĞI AÇIKLAMASI

Sınavı erkene aldılar, insanlar beş yıldız otellerde tatil yapsınlar. Erdoğan bir de Z kuşağından oy olmak için Youtube'da bir programa çıktı. Z kuşağıyla iletişimin önemini en çok kendisinin bilmesi gerekiyor. Eminim kendisi de çok pişman oldu sonunda. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın.

"GENÇLER SAYGI GÖRMEK İSTİYOR"

Gençler her şeyden vergi alıp o vergileri yandaşlara dağıttın diyor. Gençler saygı görmek istiyorlar. Davranışlarına, düşüncelerine saygı görmek istiyorlar. Gençler ne istiyorlar? Adamını bulanın değil, bilgisiyle öne çıkanın işe alınmasını istiyorlar."



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