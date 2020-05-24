Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Ruhani görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

KORONAVİRÜS VE SONRASI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alvi’nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve koronavirüsle mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ile bölgesel meseleler alındı.