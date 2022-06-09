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Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmaları ele aldı.
- 09.06.2022 - 21:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını görüştüler
Görüşmede Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alındı.