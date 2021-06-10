- Haberler
- Politika Haberleri
- Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
- AA
- 10.06.2021 - 23:28
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştüğü bildirildi.
BÖLGESEL VE İKİLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI
Akar ve Austin, telefon görüşmesinde NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.