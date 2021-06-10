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Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.