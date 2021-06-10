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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
    • AA
    • 10.06.2021 - 23:28
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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştüğü bildirildi.

    BÖLGESEL VE İKİLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

    Akar ve Austin, telefon görüşmesinde NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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