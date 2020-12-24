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    2021, TBMM'de İstiklal Marşı Yılı kabul edildi

    2021, TBMM'de İstiklal Marşı Yılı kabul edildi

    TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Şentop ve 5 siyasi partinin imzasıyla sunulan ortak önergeyle, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması kararlaştırıldı
    • AA
    • 24.12.2020 - 02:07
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 02:17
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    Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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