2023 Sinop seçim sonuçları 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim sonuçları, Sinop'ta sandıkların sayılmasıyla açıklandı.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Sinop'ta kullanılan 151.232 oyun 145.344'ü geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.



AK Parti: Nazım Maviş

CHP: Barış Karadeniz

Erdoğan Sinop'ta önde bitirdi

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 58.42 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 35.55 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.25 oy topladı.