2023 Sinop seçim sonuçları

ensonhaber.com
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Sinop'ta kullanılan 151.232 oyun 145.344'ü geçerli sayıldı.
AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı
AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.
AK Parti: Nazım Maviş
CHP: Barış Karadeniz
Erdoğan Sinop'ta önde bitirdi
Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 58.42 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 35.55 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.25 oy topladı.