Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

BM Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Yeni Türkevi'ni gezdi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenecek olan BM Zirvesi için yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı, havalimanına iniş yaptı.

Erdoğan, havalimanında Türk ve ABD'li yetkililerce karşılandı.

ERDOĞAN, YENİ TÜRKEVİ'Nİ GEZDİ

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.