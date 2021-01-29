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- 3 milletvekili CHP'den istifa etti
3 milletvekili CHP'den istifa etti
- AA
- 29.01.2021 - 17:22
- Güncelleme : 29.01.2021 - 17:53
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.
Sırayla konuşma yapan milletvekilleri, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.
CHP´li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, parti içindeki rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi.
"GENEL BAŞKANA MEKTUP YAZILMAZ, RANDEVU ALINIR"
Kılıçdaroğlu da "Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur.'' yanıtını vermişti.
MİLLETVEKİLİ SAYISI 135'E DÜŞTÜ
Daha sonra Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 vekil, bugün partilerinden istifa ettiklerini duyurdular.
3 vekilin istifa etmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'ten 135'e düştü.
3 milletvekili CHP'den istifa etti VİDEO
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